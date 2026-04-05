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05.04.2026 07:15:00

Are You Really Ready to Start Collecting Social Security? 4 Signs it Might be the Perfect Time

Social Security is an important part of most retiree budgets. It provides an income foundation that, hopefully, will be supplemented by other sources of income, like pensions and retirement savings. However, when to start collecting Social Security is a complex choice. Here are some important things to consider as you make your decision.You pay into Social Security while you are working, and when you stop working, you can start collecting it. However, there are some limits. The earliest you can start collecting Social Security is age 62. However, if you do so, you will permanently reduce the amount you collect each month relative to your full retirement age. Your full retirement age will fall between 65 and 67, depending on your birth year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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