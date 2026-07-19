Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.07.2026 17:32:41
Are You Sick of All the Fake Amazon Brands? Try This Free Browser Extension
I tried the new Knockoff extension to filter out all the cheaply made junk I don’t want to buy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Bill Ackmans Mega-Wette: Aktien von Amazon, Meta, Microsoft im Berkshire-Stil (finanzen.at)
|
17.07.26
|Amazon unter Druck: Chip-Crash schickt Aktie in den Keller (finanzen.at)
|
17.07.26
|Amazon-Aktie im Blick: Hunderttausende Kläger ziehen vor Gericht den Kürzeren (dpa-AFX)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)