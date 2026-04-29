Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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29.04.2026 13:48:00
Are You Worried About a Recession? This Trillion-Dollar Stock Might Be the Best Way to Protect Your Portfolio in 2026.
Consumer spending represents nearly 70% of the U.S. economy. Consumer confidence domestically hit an all-time low in April. So it's understandable if investors are starting to get concerned about a looming economic downturn.If recessionary fears are on your mind these days, take a look at this trillion-dollar stock. It might just be the best way to protect your portfolio in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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