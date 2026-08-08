Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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08.08.2026 13:07:00
Are Your Investments Prepared for a Bear Market? Here's How to Tell.
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has climbed 13% in 2026 (as of Aug. 5). And it currently sits at an all-time high. It's hard to have any complaints if you've been able to generate wealth.However, this hasn't prevented some from worrying about difficult times ahead. These investors might be wondering if their portfolios are ready for a possible bear market. Here are three important ways to tell.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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