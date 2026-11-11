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11.11.2026 06:31:29
Area Quest gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Area Quest hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,25 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 627,4 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 621,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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