Area Quest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Area Quest hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 JPY, nach -0,660 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 612,0 Millionen JPY gegenüber 597,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at