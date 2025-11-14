Area Quest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Area Quest stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Area Quest ein EPS von 0,940 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent auf 621,1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 595,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at