14.11.2025 06:31:28
Area Quest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Area Quest stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Area Quest ein EPS von 0,940 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent auf 621,1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 595,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
