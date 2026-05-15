Area Quest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Area Quest hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 3,01 JPY gegenüber 5,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 648,7 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 689,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at