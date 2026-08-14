Area Quest: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Area Quest hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 639,8 Millionen JPY gegenüber 594,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,12 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 7,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Area Quest 2,52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at