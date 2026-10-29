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29.10.2026 06:31:29
Arealink: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Arealink äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,02 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,74 Prozent auf 6,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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