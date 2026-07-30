Arealink präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arealink lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Arealink hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,95 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Arealink mit einem Umsatz von insgesamt 9,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 40,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at