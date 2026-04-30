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30.04.2026 06:31:29
Arealink: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Arealink hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Arealink hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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