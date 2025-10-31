Arealink vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arealink hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,02 JPY gegenüber 31,82 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at