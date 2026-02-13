Arealink: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arealink hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,03 JPY gegenüber 13,90 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arealink im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 72,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Arealink einen Gewinn von 63,05 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 24,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at