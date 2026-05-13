Aref Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aref Energy lud am 10.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 KWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at