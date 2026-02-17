Diebold Nixdorf Aktie

Diebold Nixdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPX7 / ISIN: US25365L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 20:54:30

Arena Capital Sells $35 Million of Diebold Nixdorf Stock

On Feb. 3, 2026, Arena Capital Advisors, LLC- CA disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out its entire position in Diebold Nixdorf (NYSE:DBD), with an estimated transaction value of $34.9 million based on quarterly average pricing.An SEC filing dated Feb. 3, 2026, shows Arena Capital Advisors, LLC- CA liquidated its full holding of 611,495 shares in Diebold Nixdorf. The estimated transaction value was $34.9 million, calculated using the average closing price during the quarter. The firm reported no position in the stock for the fourth quarter.Diebold Nixdorf operates at scale with $3.8 billion in trailing-12-month revenue and a global workforce of approximately 20,000 employees. The company leverages a comprehensive portfolio of hardware, software, and managed services to support the ongoing digitization of banking and retail environments. Its competitive edge is driven by integrated solutions that address both operational efficiency and consumer experience for financial institutions and retailers worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diebold Nixdorf AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Diebold Nixdorf AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen