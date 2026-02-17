Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A2DPX7 / ISIN: US25365L1098
|
17.02.2026 20:54:30
Arena Capital Sells $35 Million of Diebold Nixdorf Stock
On Feb. 3, 2026, Arena Capital Advisors, LLC- CA disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out its entire position in Diebold Nixdorf (NYSE:DBD), with an estimated transaction value of $34.9 million based on quarterly average pricing.An SEC filing dated Feb. 3, 2026, shows Arena Capital Advisors, LLC- CA liquidated its full holding of 611,495 shares in Diebold Nixdorf. The estimated transaction value was $34.9 million, calculated using the average closing price during the quarter. The firm reported no position in the stock for the fourth quarter.Diebold Nixdorf operates at scale with $3.8 billion in trailing-12-month revenue and a global workforce of approximately 20,000 employees. The company leverages a comprehensive portfolio of hardware, software, and managed services to support the ongoing digitization of banking and retail environments. Its competitive edge is driven by integrated solutions that address both operational efficiency and consumer experience for financial institutions and retailers worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
