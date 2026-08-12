Arena Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arena Group lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig standen 22,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 50,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arena Group 45,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at