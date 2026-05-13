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13.05.2026 06:31:29
Arena Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Arena Group hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arena Group 0,080 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 35,86 Prozent auf 20,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,8 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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