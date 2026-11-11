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11.11.2026 06:31:29
Arena Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Arena Group stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Arena Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Arena Group im vergangenen Quartal 20,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arena Group 29,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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