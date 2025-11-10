Arendals Fossekompani ASA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arendals Fossekompani ASA hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,33 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,020 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,37 Prozent auf 853,0 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

