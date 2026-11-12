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12.11.2026 06:31:28
Arendals Fossekompani ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arendals Fossekompani ASA gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 NOK. Im Vorjahresviertel waren 13,33 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 888,0 Millionen NOK – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arendals Fossekompani ASA 853,0 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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