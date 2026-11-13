Arent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arent hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,66 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 982,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at