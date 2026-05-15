Arent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arent hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at