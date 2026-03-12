Ares Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ares Acquisition lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ares Acquisition 0,100 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,420 USD. Im Vorjahr waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at