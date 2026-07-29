Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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29.07.2026 12:07:31
Ares Capital Corp. Reveals Decline In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) reported earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $171 million, or $0.24 per share. This compares with $361 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, Ares Capital Corp. reported adjusted earnings of $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $768 million from $745 million last year.
Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $171 Mln. vs. $361 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.52 last year. -Revenue: $768 Mln vs. $745 Mln last year.
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