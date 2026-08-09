Ares Capital CorpShs Aktie

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WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

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09.08.2026 13:15:00

Ares Capital Earned $0.50 a Share and Is Paying Out $0.48. How Thin Is That Dividend Cushion?

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) is likely to be most attractive to income investors, given its lofty 9.9% dividend yield. To put that into perspective, the yield of the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is a tiny 1%. That said, a yield that high comes with risks that have to be fully understood. Which is why it is important for investors to consider the business development company's (BDC's) second-quarter results in a larger context.Ares Capital began its second-quarter earnings update by announcing the third-quarter dividend: $0.48 per share. That's the same level that has been paid since the fourth quarter of 2022. So it wasn't a particularly shocking update. But the BDC's net investment income was $0.50 per share, leaving only a two-cent cushion for the dividend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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