Ares Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ares Capital äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie generiert.

Ares Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at