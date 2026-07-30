Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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30.07.2026 13:30:00
Ares Capital Just Extended Its Dividend Streak to 17 Years -- Here's What Its Latest Earnings Show
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) just reported its second-quarter financial results and declared its latest dividend payment. The business development company (BDC) maintained its current quarterly rate of $0.48 per share. That officially extended its streak to 17 years of dividend stability and growth. It's one of the few BDCs that hasn't cut its dividend over that period. Here's a look at what the BDC's earnings show about the safety of its more than 10%-yielding dividend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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