Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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28.10.2026 14:55:01
Ares Capital Q3 Earnings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Ares Capital (NASDAQ:ARCC) announced an agreement to acquire MidCap Financial Investment Corporation. Scale drives direct lending, and adding 200 portfolio companies deepens the lender's origination advantage. Three things management said stand out.
Management agreed to acquire MidCap Financial Investment Corporation, adding over 200 portfolio companies to its roster. Adding these relationships expands the company's middle-market footprint and boosts future deal flow for its business development company (BDC) portfolio.
Extended transaction timelines delayed deal completions during the third quarter, but underwriting activity continues to build. Expanding deal reviews give management greater visibility into investment opportunities as the fourth quarter approaches.
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