Ares Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ares Capital äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,30 Prozent auf 762,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 822,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at