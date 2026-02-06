Ares Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ares Capital hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,37 Prozent auf 635,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 733,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,86 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,15 Milliarden USD – ein Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ares Capital 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at