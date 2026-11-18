Ares Capital (NASDAQ:ARCC), the largest publicly traded business development company (BDC), pays a massive forward dividend yield of 10.2%. That high yield might seem like a red flag, but it's actually maintained stable or increasing dividends for the past 17 years.

Over the past 10 years, Ares' stock price only rose about 20%. But with reinvested dividends, it delivered a total return of 209% -- which would have turned a $10,000 investment into about $30,900. Should investors count on Ares to replicate those gains over the next ten years?

Image source: Getty Images.

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