Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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18.11.2026 19:10:02
Ares Capital Turned $10,000 Into Nearly $31,000 Over 10 Years. Can Its Dividend Do It Again?
Ares Capital (NASDAQ:ARCC), the largest publicly traded business development company (BDC), pays a massive forward dividend yield of 10.2%. That high yield might seem like a red flag, but it's actually maintained stable or increasing dividends for the past 17 years.
Over the past 10 years, Ares' stock price only rose about 20%. But with reinvested dividends, it delivered a total return of 209% -- which would have turned a $10,000 investment into about $30,900. Should investors count on Ares to replicate those gains over the next ten years?
Image source: Getty Images.
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