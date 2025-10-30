|
Ares Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ares Capital hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Ares Capital im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ares Capital 751,0 Millionen USD umsetzen können.
