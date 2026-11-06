Ares Commercial Real Estate Corp Announces Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $10.046 million, or $0.18 per share. This compares with $4.653 million, or $0.08 per share, last year.

Excluding items, Ares Commercial Real Estate Corp reported adjusted earnings of $6.742 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.2% to $13.513 million from $14.105 million last year.

Ares Commercial Real Estate Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.046 Mln. vs. $4.653 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.08 last year. -Revenue: $13.513 Mln vs. $14.105 Mln last year.