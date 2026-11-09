09.11.2026 06:31:29

Ares Commercial Real Estate: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ares Commercial Real Estate präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ares Commercial Real Estate noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 32,5 Millionen USD gegenüber 27,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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