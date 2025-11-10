Ares Commercial Real Estate stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ares Commercial Real Estate ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ares Commercial Real Estate die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,83 Prozent auf 27,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at