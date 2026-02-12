Ares Commercial Real Estate: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ares Commercial Real Estate hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 29,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,640 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ares Commercial Real Estate im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 85,35 Millionen USD im Vergleich zu 92,04 Millionen USD im Vorjahr.

