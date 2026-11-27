On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Ares Management (NYSE:ARES) announced a quarterly dividend of $1.35 per share. The payout represents an increase of over 20% compared to the dividend from the same quarter a year ago. The asset manager relies on long-duration capital that provides clear earnings visibility through market cycles. Three key takeaways from management stand out.

The firm holds $117 billion in assets under management, or AUM, that don't currently generate fees. As management deploys this capital into investments, it can generate over $800 million in incremental annual management fees without requiring fresh fundraising.

Higher base interest rates directly increase fund returns across the firm's private credit strategies without forcing investment managers to take on extra downside risk. Borrowers maintain solid financial health, keeping interest coverage ratios above 2.0x in both U.S. and European direct lending portfolios.

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