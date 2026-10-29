Ares Management Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017
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29.10.2026 11:05:28
Ares Management Corp Q3 Income Declines
(RTTNews) - Ares Management Corp (ARES) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $60.017 million, or $0.21 per share. This compares with $263.569 million, or $1.15 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 13.5% to $1.433 billion from $1.657 billion last year.
Ares Management Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.017 Mln. vs. $263.569 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $1.15 last year. -Revenue: $1.433 Bln vs. $1.657 Bln last year.
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