Ares Management Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017

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31.07.2026 12:25:50

Ares Management Corp Reports Increase In Q2 Profit

(RTTNews) - Ares Management Corp (ARES) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $125.32 million, or $0.49 per share. This compares with $111.75 million, or $0.46 per share, last year.

Excluding items, Ares Management Corp reported adjusted earnings of $467.56 million or $1.29 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.428 billion from $1.350 billion last year.

Ares Management Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $125.32 Mln. vs. $111.75 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.46 last year. -Revenue: $1.428 Bln vs. $1.350 Bln last year.

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