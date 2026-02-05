Ares Management Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017
|
05.02.2026 12:35:14
Ares Management, L.P. Q4 Income Drops
(RTTNews) - Ares Management, L.P. (ARES) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $54.25 million, or $0.08 per share. This compares with $177.31 million, or $0.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.5% to $1.505 billion from $1.259 billion last year.
Ares Management, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.25 Mln. vs. $177.31 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.72 last year. -Revenue: $1.505 Bln vs. $1.259 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Management Corporation Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Ares Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Ares Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ares Management chief eyes private equity as group’s next target (Financial Times)
|
02.11.25
|Ausblick: Ares Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ares Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ares Management Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ares Management Corporation Registered Shs
|110,62
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.