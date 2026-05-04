Ares Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ares Management hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Ares Management mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at