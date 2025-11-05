Ares Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ares Management hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,03 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at