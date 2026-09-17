Ares Management Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017
|
17.09.2026 07:41:27
Ares, PSP Investments Establish JV In The U.S.
(RTTNews) - Ares Management Corporation (ARES), and the Public Sector Pension Investment Board, announced that an Ares Real Estate fund and PSP Investments have established a new joint venture to invest up to $2.4 billion in logistics real estate opportunities in the U.S. Marq Logistics, which represents Ares Real Estate's vertically integrated global logistics real estate platform, will lead sourcing and manage the assets within the joint venture. The joint venture will target cash-flowing assets in high-growth markets and includes a 5.2 million-square-foot seed portfolio comprising 14 properties across key U.S. industrial hubs, including California, Texas and New Jersey.
The Public Sector Pension Investment Board or PSP Investments is one of Canada's largest pension investors. Headquartered in Ottawa, PSP Investments has its principal business office in Montral and offices in New York, London and Hong Kong.
At last close on NYSE, Ares Management shares were trading at $124.21.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Management Corporation Registered Shs
|
30.07.26
|Ausblick: Ares Management präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ares Management has held talks to buy Leonard Green & Partners (Financial Times)
|
27.07.26
|Ares Management has held talks to buy Leonard Green & Partners (Financial Times)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Ares Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Ares Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Ares Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ares Management Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ares Management Corporation Registered Shs
|108,45
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: Möglicher Rückenwind für den ATX -- DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein
Die Aussichten für den heimischen Börsenstart sind positiv. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost sind die Börsen uneinheitlich unterwegs.