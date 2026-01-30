Ares Strategic Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ares Strategic Mining hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at