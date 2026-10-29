Arex Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arex Industries hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5,52 INR gegenüber 2,78 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Arex Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 147,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 130,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at