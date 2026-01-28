Arex Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arex Industries hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at