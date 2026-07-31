Arex Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arex Industries präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 24,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arex Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,8 Millionen INR – ein Plus von 26,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arex Industries 112,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at