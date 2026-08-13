Arfin India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arfin India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arfin India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 95,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at