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04.11.2026 06:31:28
Arfin India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Arfin India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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